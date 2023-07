JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Kurs der JENOPTIK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 29,84 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 15:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 29,84 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 29,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,34 EUR. Bisher wurden heute 40.112 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 10,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 18,44 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 11.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 234,06 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,95 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,42 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet.

