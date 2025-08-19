JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Mittwochmittag nach

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 17,89 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 17,89 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,70 EUR. Mit einem Wert von 17,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 33.189 Aktien.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,375 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 25,30 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,33 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

