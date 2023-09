JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 24,80 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:34 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 24,80 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,92 EUR. Bei 24,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 10.439 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,36 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,44 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 36,00 EUR an.

JENOPTIK ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 234,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 12.11.2024.

