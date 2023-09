JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 24,66 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 24,66 EUR ab. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 24,62 EUR. Bei 24,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 24.363 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,28 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,22 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 36,00 EUR angegeben.

Am 10.05.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 234,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

