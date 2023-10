JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 20,56 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 20,56 EUR. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,56 EUR ab. Mit einem Wert von 20,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 1.331 Aktien.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 33,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 62,26 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,24 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 1,56 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 10.05.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 234,06 EUR – eine Minderung von 1,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 238,69 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

