JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 28,38 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 28,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 28,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.845 JENOPTIK-Aktien.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 17,55 Prozent Luft nach oben. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 29,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 263,80 EUR im Vergleich zu 238,69 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 26.03.2025 dürfte JENOPTIK die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr verdient

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert nachmittags