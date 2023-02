JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag fester

Um 04:06 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 31,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 32,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.106 JENOPTIK-Aktien.

Am 23.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,08 Prozent. Bei 18,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 73,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 33,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 10.08.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 238,69 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 219,95 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.03.2023 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 21.03.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktie springt an: JENOPTIK plant für 2023 Umsatzmilliarde

JENOPTIK-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten

JENOPTIK-Aktie gibt dennoch nach: JENOPTIK hat Millionenauftrag erhalten

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG

Bildquellen: JENOPTIK