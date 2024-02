JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 29,44 EUR nach.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 29,44 EUR. Bei 29,32 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.467 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Gewinne von 13,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,381 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,300 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 09.11.2023. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 238,69 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 263,80 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.03.2025 dürfte JENOPTIK die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,67 EUR je Aktie aus.

