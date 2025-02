JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Freitagnachmittag ab

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 22,06 EUR ab.

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 22,06 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,28 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.904 Stück gehandelt.

Am 22.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR. 41,16 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,24 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 8,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,412 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,09 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 274,31 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 263,81 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 25.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 01.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,64 EUR fest.

