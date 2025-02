JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagvormittag fester

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 22,44 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 22,44 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,50 EUR zu. Bei 22,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 9.956 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. Gewinne von 38,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 10,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,412 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,09 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 12.11.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 274,31 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte JENOPTIK am 25.03.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 01.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,64 EUR je Aktie belaufen.

