JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag freundlich

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 29,28 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 29,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 29,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,22 EUR. Bisher wurden heute 16.756 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,92 EUR an. Mit einem Zuwachs von 12,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,83 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,375 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,300 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 238,69 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 263,80 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

