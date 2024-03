JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 29,74 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 29,74 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 39.087 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,92 EUR an. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 9,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 32,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,375 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 263,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

