JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK steigt am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 29,38 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,38 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,22 EUR. Zuletzt wechselten 3.537 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 markierte das Papier bei 32,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 32,06 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,375 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 263,80 EUR im Vergleich zu 238,69 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. JENOPTIK dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2025 präsentieren.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag in der Verlustzone

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus