JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,20 EUR an der Tafel.

Die JENOPTIK-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 28,20 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 28,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,02 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 25.537 Stück.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,92 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 16,74 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,96 EUR am 24.10.2023. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 41,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,403 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 256,15 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 234,06 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,75 EUR je JENOPTIK-Aktie.

