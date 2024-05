JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit Einbußen

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 28,10 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 28,10 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 28,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 799 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 32,92 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 14,64 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,97 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,403 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,67 EUR an.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 256,15 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 234,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte JENOPTIK am 09.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,75 EUR fest.

