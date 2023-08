JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 25,70 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:46 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 25,70 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,76 EUR. Bei 25,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 16.995 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 22,96 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 28,25 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,00 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 10.05.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 EUR, nach 0,36 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 234,06 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 238,69 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 12.11.2024.

