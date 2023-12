JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 28,30 EUR nach.

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 28,30 EUR ab. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 28,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.241 JENOPTIK-Aktien.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 15,17 Prozent niedriger. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 263,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 238,69 EUR eingefahren.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.03.2025.

