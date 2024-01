JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 15:43 Uhr 0,9 Prozent. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,54 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 17.465 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 20,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2023 bei 19,96 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 27,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 263,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet. JENOPTIK dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2025 präsentieren.

