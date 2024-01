JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagvormittag mit Aufschlag

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 27,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 27,68 EUR. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 27,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.468 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,52 Prozent. Bei einem Wert von 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie verdient. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen

Gewinne in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester