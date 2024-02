JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 30,18 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 30,18 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.812 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 9,53 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 33,86 Prozent Luft nach unten.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,381 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 263,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,52 Prozent gesteigert.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.03.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2023 1,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

