JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag gefragt

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 30,34 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 30,34 EUR. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 30,50 EUR zu. Bei 30,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.040 JENOPTIK-Aktien.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 9,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Abschläge von 34,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,381 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 263,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,52 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.03.2025 erwartet.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

XETRA-Handel TecDAX verliert zum Handelsende

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX schwächelt zum Handelsende

MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags in Rot