JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verbilligt sich am Freitagvormittag

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 30,00 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 30,00 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 29,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.243 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 32,92 EUR. 9,73 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,47 Prozent.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,375 EUR je JENOPTIK-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 263,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 238,69 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 26.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2023 1,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

