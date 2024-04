JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Vormittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 24,44 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 24,44 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 24,50 EUR. Mit einem Wert von 24,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.896 JENOPTIK-Aktien.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,92 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,33 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,412 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 263,80 EUR, während im Vorjahreszeitraum 238,69 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von JENOPTIK.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

