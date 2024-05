JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Mittag an

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 28,92 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 28,92 EUR zu. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,94 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,30 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 23.483 Aktien.

Am 17.06.2023 markierte das Papier bei 32,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,98 Prozent.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,403 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Am 08.05.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 256,15 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 234,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Verluste

XETRA-Handel So steht der TecDAX am Nachmittag