JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag im Aufwind

22.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 17,80 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:40 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 17,80 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,82 EUR. Bei 17,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 20.308 Aktien.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 64,04 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 19,33 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,377 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,30 EUR.

JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 254,80 Mio. EUR, gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,49 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,32 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

