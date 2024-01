JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Kurs der JENOPTIK

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 27,72 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:19 Uhr die JENOPTIK-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 27,72 EUR. Bei 27,72 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,54 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,66 EUR. Zuletzt wechselten 4.386 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 33,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 20,35 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 27,99 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 263,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.03.2025 erwartet.

