JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 27,48 EUR abwärts.

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 27,48 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,44 EUR. Bei 27,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 22.965 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,40 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 37,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 238,69 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 263,80 EUR ausgewiesen.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.03.2025.

