JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 30,44 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 30,44 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,06 EUR aus. Bei 30,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 20.099 Aktien.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,381 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,67 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 09.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 263,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 238,69 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,67 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

