JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagnachmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 28,56 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 28,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 28,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.437 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 32,92 EUR markierte der Titel am 17.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 15,27 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,403 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Am 08.05.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 256,15 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 234,06 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,75 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

