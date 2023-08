JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochmittag mit roter Tendenz

JENOPTIK im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 25,54 EUR abwärts.

Um 11:43 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 25,54 EUR ab. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 25,38 EUR. Bei 25,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 28.156 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 33,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 30,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 18,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,80 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 36,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 10.05.2023. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 234,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

