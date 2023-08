JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Mittwochnachmittag ins Minus

JENOPTIK im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 25,16 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 25,16 EUR ab. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 25,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 75.700 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 33,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 26,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00 EUR an.

JENOPTIK ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 234,06 EUR – das entspricht einem Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JENOPTIK verdient

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in JENOPTIK eingebracht

JENOPTIK-Aktie leichter: JENOPTIK mit rückläufigen Aufträgen - Höherer Umsatz und Gewinn überraschen