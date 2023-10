JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Vormittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 20,52 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 08:56 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 20,52 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,52 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,50 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 1.283 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 33,48 EUR. Gewinne von 63,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2022 bei 20,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 10.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 234,06 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 238,69 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte JENOPTIK am 09.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

