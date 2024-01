JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochmittag auf Höhenflug

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,5 Prozent auf 29,40 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 6,5 Prozent im Plus bei 29,40 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 29,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.591 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 47,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 263,80 EUR umgesetzt, gegenüber 238,69 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 27.03.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 26.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von JENOPTIK.

