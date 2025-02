JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 22,48 EUR.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 22,48 EUR zu. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 142.462 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.02.2024 bei 30,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 37,01 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,24 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Mit Abgaben von 9,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,412 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,09 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 274,31 Mio. EUR – ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q4 2024 wird am 25.03.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 01.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

