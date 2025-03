JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Mittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:35 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 23,44 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,80 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.774 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 30,44 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 29,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2024 (20,24 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,65 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,412 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,09 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 12.11.2024 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 274,31 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte JENOPTIK am 25.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

