JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Montagvormittag stärker

So bewegt sich JENOPTIK

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 23,64 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 23,64 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 23,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.591 JENOPTIK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 28,76 Prozent wieder erreichen. Bei 20,24 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,412 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,09 EUR an.

JENOPTIK gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 274,31 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 263,81 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.03.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 01.04.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,64 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 3 Jahren gekostet

Erste Schätzungen: JENOPTIK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel