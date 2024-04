JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Nachmittag ab

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 25,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 25,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,90 EUR aus. Bei 25,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.389 Stück gehandelt.

Am 17.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,68 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 25,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,482 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 09.11.2023. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 263,80 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 238,69 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX zum Start in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag fester

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen