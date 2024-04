JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochvormittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 25,40 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 25,40 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,42 EUR. Bei 25,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 5.315 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 29,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 21,42 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,482 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,67 EUR an.

JENOPTIK gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 263,80 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 238,69 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,77 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX zum Start in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag fester

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen