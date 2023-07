JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 29,12 EUR ab.

Um 15:48 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 29,12 EUR. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 29,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.297 JENOPTIK-Aktien.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 14,56 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 18,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 36,68 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,17 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 234,06 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 219,95 EUR eingefahren.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 08.08.2024.

