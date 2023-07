JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Montagvormittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 29,38 EUR ab.

Um 09:02 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 29,38 EUR. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 29,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.278 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,36 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Bei einem Wert von 18,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,24 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,17 EUR.

JENOPTIK gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 234,06 EUR, während im Vorjahreszeitraum 219,95 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte JENOPTIK am 09.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

