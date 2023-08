JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 26,08 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 26,08 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 26,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 25,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 18.471 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,91 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 18,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,29 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,00 EUR aus.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 234,06 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 12.11.2024.

