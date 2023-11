JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag ohne große Veränderung

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 23,78 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:43 Uhr bei der JENOPTIK-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 23,78 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 23,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 23,72 EUR. Bei 23,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 8.114 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 33,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,29 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 16,06 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,33 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

