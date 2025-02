JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Dienstagvormittag ab

So bewegt sich JENOPTIK

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 22,22 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 22,22 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,22 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.876 JENOPTIK-Aktien.

Am 27.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 27,10 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,24 EUR am 03.12.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 8,91 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,412 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,09 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 12.11.2024. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 274,31 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2025 veröffentlicht. Am 01.04.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,64 EUR im Jahr 2024 aus.

