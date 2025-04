JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 17,74 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 17,74 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,74 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,61 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.432 JENOPTIK-Aktien.

Am 07.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,59 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 19,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,415 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,01 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 25.03.2025. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 300,67 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,33 Mio. EUR in den Büchern standen.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,57 EUR fest.

