JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 29,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,4 Prozent auf 29,34 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.824 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 33,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2023). Gewinne von 13,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 37,15 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 36,00 EUR.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 234,06 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,95 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,42 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in JENOPTIK abgeworfen

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JENOPTIK verloren

So schätzen Analysten die JENOPTIK-Aktie ein