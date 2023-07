JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK reagiert am Dienstagnachmittag positiv

So bewegt sich JENOPTIK

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 29,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:46 Uhr 1,9 Prozent auf 29,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 29,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.202 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 13,08 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,44 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 37,49 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,00 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 11.05.2023 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 234,06 EUR – ein Plus von 6,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 219,95 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

