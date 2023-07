JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 29,16 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 29,16 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,30 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,08 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.182 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 33,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (18,44 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,17 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Am 11.05.2023 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,42 Prozent auf 234,06 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 219,95 EUR erwirtschaftet worden.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.



