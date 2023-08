JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 26,08 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 26,08 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,18 EUR an. Bei 25,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.633 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,91 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,00 EUR.

Am 10.05.2023 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 234,06 EUR – eine Minderung von 1,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 238,69 EUR eingefahren.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

