JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag nahe Vortagesschluss

JENOPTIK im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,90 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:04 Uhr die JENOPTIK-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 25,90 EUR. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 25,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,72 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,72 EUR. Zuletzt wechselten 1.285 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 36,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 234,06 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 238,69 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JENOPTIK verdient

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in JENOPTIK eingebracht

JENOPTIK-Aktie leichter: JENOPTIK mit rückläufigen Aufträgen - Höherer Umsatz und Gewinn überraschen