JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 17,86 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 17,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 17,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,19 EUR. Zuletzt wechselten 9.506 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 63,49 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 14,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,377 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,30 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Am 13.08.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

