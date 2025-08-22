DAX24.311 -0,2%ESt505.467 -0,4%Top 10 Crypto15,74 -4,6%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1692 -0,3%Öl68,12 +0,5%Gold3.367 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Novo Nordisk, Bayer, RWE, Lucid, Siemens Energy, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite
ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Notierung im Blick

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag schwächer

25.08.25 12:05 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 17,86 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
17,90 EUR -0,08 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 17,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 17,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,19 EUR. Zuletzt wechselten 9.506 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 63,49 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 14,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,377 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,30 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Am 13.08.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

JENOPTIK-Aktie unter Druck: Umsatz und Ergebnis bei JENOPTIK im ersten Halbjahr gesunken

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JENOPTIK

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
13.08.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
24.07.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen